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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль рассказала, как обнажённые сцены повлияли на её карьеру

Британская актриса Натали Эммануэль, сыгравшая в фэнтези-эпике «Игра престолов» Миссандею — служанку и близкую подругу Дейенерис Таргариен, как и её коллега по сериалу Эмилия Кларк, не слишком-то рада тому, что в своё время согласилась на сцены с обнажением. Потому что, как несложно догадаться, её согласие на подобную вольность перед камерой привело к тому, что продюсеры других проектов, предлагая ей роли, рассчитывали на готовность Эммануэль обнажаться и дальше.

Об этом актриса, участвующая в промо-туре «Форсажа 9», рассказала, побывав в гостях у подкаста Make It Reign.

В «Игре престолов» я согласилась на несколько сцен с обнажением. И в других проектах, если роль предполагала раздевание, считали, что я согласна на всё только потому, что я разделась на съёмках «Игры престолов». Люди не понимали, что если я согласилась обнажиться на конкретных условиях в конкретном сериале, это не распространяется по умолчанию на все остальные проекты.

Где ещё Эммануэль предлагали поучаствовать в сценах в чём мать родила, актриса уточнять не стала. Совершенно точно, не в семейном франчайзе Вина Дизеля, где, как мы знаем, благодаря неустанным стараниям Мишель Родригес к женщинам относятся с высочайшим уважением.

Теги
Игра престолов
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