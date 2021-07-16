Люк Скайуокер на новом закадровом снимке финала второго сезона «Мандалорца»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал эффектное закадровое фото из финального эпизода второго сезона «Мандалорца». На снимке молодой дублёр Марка Хэмилла в образе мастера-джедая Люка Скайуокера, чьё появление спасло главных героев космического вестерна от верной гибели.

Как выяснилось, возвращению центрального персонажа «Звёздных войн» на экран посвятят специальный эпизод документального сериала Disney Gallery: The Mandalorian, который выйдет на цифровой платформе 25 августа. В эпизоде расскажут о технологических премудростях возвращения Скайуокера в сюжет и об эмоциональной стороне — за это среди прочих отвечает главный гость серии в лице Хэмилла.