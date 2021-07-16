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Первоисточник: thedisinsider.com Прямая ссылка на новость:

Люк Скайуокер на новом закадровом снимке финала второго сезона «Мандалорца»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал эффектное закадровое фото из финального эпизода второго сезона «Мандалорца». На снимке молодой дублёр Марка Хэмилла в образе мастера-джедая Люка Скайуокера, чьё появление спасло главных героев космического вестерна от верной гибели.

Промо-арт сериала «Мандалорец»

Как выяснилось, возвращению центрального персонажа «Звёздных войн» на экран посвятят специальный эпизод документального сериала Disney Gallery: The Mandalorian, который выйдет на цифровой платформе 25 августа. В эпизоде расскажут о технологических премудростях возвращения Скайуокера в сюжет и об эмоциональной стороне — за это среди прочих отвечает главный гость серии в лице Хэмилла.

Теги
МандалорецDisney+
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