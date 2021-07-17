Звезда «Красавицы и чудовища» прокомментировал раскрытие гомосексуальности Лефу в приквеле

Как вы помните, «Красавица и чудовище» 2017 года представила первого диснеевского гея в исполнении Джоша Гада и, собственно, только этим и запомнилась зрителям. Тогда взаимоотношения Лефу (Гад) и Гастона (Люк Эванс) остались преступно нераскрытыми — упущение, которые имеет все шансы исправить восьмисерийный приквел от Disney+.

Отвечая на прямой вопрос журналиста Variety о том, будет ли история содержать долгожданный каминг-аут героя, Гад не стал раскрывать карты, ограничившись многозначительными намёками, но и они не сулят нам ничего хорошего:

Вам придётся включить сериал, когда он выйдет в эфир, чтобы увидеть, над чем мы работаем. Сейчас мы в процессе и задаём себе каждый актуальный вопрос об этих персонажах, стараясь делать то, что правильно для них и для этого мира. Думаю, наша история становления необычайно интересна, потому что неожиданна. И всё, что я могу сказать: «ожидайте неожиданного». И не только в отношении Лефу и Гастона, но и множества новых персонажей, которых мы представим.

Чисто мужскую компанию разбавит сводная сестра Лефу по имени Тилли, которую сыграет Бриана Миддлтон. Вместе троица должна отправиться в невероятное приключение, наполненное романтикой, юмором и тайнами прошлого.

Над проектом работают Эдди Китсис и Адам Хоровиц, а Гад помимо всего прочего выступает в роли сценариста и шоураннера. За саундтрек отвечает Алан Менкен.