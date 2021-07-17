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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Дон Чидл в шоке от своей номинации на «Эмми» — он появился в «Соколе и Зимнем солдате» на 98 секунд

На днях были объявлены номинанты главной телевизионной премии «Эмми», и в этот раз они удивили не только фанатов, но и самих соискателей наград. Как минимум, одного из них. Так, Дон Чидл, появившись в «Соколе и Зимнем солдате» всего на 98 секунд, умудрился отхватить номинацию как лучший приглашённый актёр драматического сериала.

Его первая реакция на эту неловкую попытку жюри умаслить BLM-активистов бесценна — он, как и все, не понял, как это вышло (зато мы всё прекрасно поняли):

Правда, позднее Чидл, с которым, очевидно, провели разъяснительную беседу о его великолепии, выдал на шоу Джимми Фэллона завуалированную речь о том, что некоторым талантам не нужно много времени, чтобы произвести соответствующее впечатление:

Это как концентрированный апельсиновый сок. Вы просто берёте столовую ложку, опускаете её в воду и размешиваете. И это Чидл!

Занимательный (и никак не связанный с новостью) факт: предстоящая церемония «Эмми» уже установила рекорд по числу небелых номинантов (49) и имеет все шансы войти в историю как самая расово разнообразная.

Теги
Сокол и Зимний солдатMCUMarvel
 
seb
Лучший комментарий
+23

А еще можно давать награды неграм какие и не снимались в сериале. За лучшую черную роль, в чисто гипотетической роли.
Комментарии (18)

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