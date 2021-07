Дон Чидл в шоке от своей номинации на «Эмми» — он появился в «Соколе и Зимнем солдате» на 98 секунд

На днях были объявлены номинанты главной телевизионной премии «Эмми», и в этот раз они удивили не только фанатов, но и самих соискателей наград. Как минимум, одного из них. Так, Дон Чидл, появившись в «Соколе и Зимнем солдате» всего на 98 секунд, умудрился отхватить номинацию как лучший приглашённый актёр драматического сериала.

Его первая реакция на эту неловкую попытку жюри умаслить BLM-активистов бесценна — он, как и все, не понял, как это вышло (зато мы всё прекрасно поняли):

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, ????????♂️ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ...