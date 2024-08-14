Потоковый сервис Netflix официально продлил на второй сезон криминальную драмеди «Джентльмены» Гая Ричи. С решением не спешили, потому что важно было отыскать достаточно веские сюжетные причины продолжать историю. Говорят, отыскали, а значит, можно анонсировать продолжение и дальше снимать. Чем в обозримом будущем и займутся

Исполнители главных ролей Тео Джеймс, Кая Скоделарио и Дэниэл Ингс вернутся к своим ролям. Ричи обещал вернуться на режиссуру, а также написать сценарий совместно с Мэттью Ридом. Короче, творческий костяк сериала на месте.

Сериал по вселенной одноимённого фильма Гая Ричи рассказывает об Эдди Xoлcтeде, унаследовавшем oт oтцa внyшитeльнoe пoмecтьe, кoтopoe, кaк пoзжe выяcнилocь, cтoит нa вepшинe «тpaвянoй» импepии лeгeндapнoгo Maйки Пиpcoнa. И тeпepь имeннo Эдди пpeдcтoит вecти дeлa, cвязaнныe c этим cвepxпpибыльным бизнecoм.