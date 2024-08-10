Джинкс попала в засаду в свежем отрывке второго сезона «Аркейна»

Улицы мрачного Зауна опасны для одиноких путников, но Джинкс (Элла Пернелл) тут родилась и выросла, поэтому ей не привыкать. Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий отрывок из продолжения (и заодно завершения) анимационного технофэнтези «Аркейн».

Премьера второго — заключительного — сезона мультсериала по вселенной игрового франчайза League of Legends от компании Riot Games состоится в ноябре. Более точной даты пока нет.

В финальных эпизодах многосерийной истории давно назревавшее противостояние бедствующего Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера достигнет своей трагической кульминации. А Джинкс и её старшая сестра Вай (Хейли Стайнфелд) окажутся в центре этой битвы.

И постер: