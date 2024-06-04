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Второй сезон «Аркейна» показал свой трагичный постер

Один из лучших анимационных сериалов последних лет напоминает о себе свежим постером. Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер второго сезона, который напрямую перекликается с постером первого сезона технофэнтези «Аркейн» — только вот сёстры поменялись местами. Теперь Джинкс утешает свою старшую сестру. Правда, Ви сложно назвать утешенной...

Постеры сериала «Аркейн»

Точной даты возвращения в мир Зауна и Пилтовера у нас пока нет, но уже известно, что премьера продолжения драматичного сюжета во вселенной игрового франчайза League of Legends состоится в ноябре.

Теги
ГалереяАркейн
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