Второй сезон «Аркейна» показал свой трагичный постер

Один из лучших анимационных сериалов последних лет напоминает о себе свежим постером. Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер второго сезона, который напрямую перекликается с постером первого сезона технофэнтези «Аркейн» — только вот сёстры поменялись местами. Теперь Джинкс утешает свою старшую сестру. Правда, Ви сложно назвать утешенной...

Точной даты возвращения в мир Зауна и Пилтовера у нас пока нет, но уже известно, что премьера продолжения драматичного сюжета во вселенной игрового франчайза League of Legends состоится в ноябре.