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«Сквозь снег» к новым угрозам в тизере финального сезона постапокалиптики

Спасённый в марте кабельным каналом AMC четвёртый — финальный — сезон морозной постапокалиптики «Сквозь снег» готовится к выходу в самое подходящее время — в разгар лета. В сети появился тизер заключительных серий, открывающий тайну возвращения сериала на экраны — это случится 21 июля.

Ну а в дебютном ролике четвёртого сезона блуждающие по заснеженным пейзажам выжившие натыкаются на себе подобных. И у этих незнакомцев явно недобрые намерения.

Шoypaннepoм четвёртого сезона числится Пoл Збышeвcки («Ocтaтьcя в живыx», «Aгeнты Щ.И.T.»). B cepиaлe снялись Дaвид Диггc, Джeннифep Koннeлли, Шoн Бин, Poyэн Блaнчapд, Элиcoн Paйт, Mики Caмнep, Иддo Гoлдбepг, Линa Xoлл, Kэти Maкгинecc, Cэм Oттo и Kлapк Гpeгг.

Теги
ВидеоСквозь снег
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Источник фотографий: Depositphotos

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