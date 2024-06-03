Изменившаяся в лице Эрин Мориарти и всё тот же Джек Куэйд на свежем постере «Пацанов»

До премьеры четвёртого сезона «Пацанов» осталось чуть более недели, и Amazon продолжает стабильно снабжать нас промо-материалами. На сей раз — с некогда звёздочкой сериала, а ныне уже видавшей виды звездой Эрин Мориарти. Рядом, разумеется, Джек Куэйд — вакантное место уступать не собирается.

Но мы-то знаем, кто тут главные звёзды — в предстоящем сезоне продолжат отжигать Карл Урбан, Энтони Старр и Дженсен Эклс, в чью брутальную компанию идеально впишется Джеффри Дин Морган.