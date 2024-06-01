Карл Урбан и Джеффри Дин Морган нагнетают на свежем постере «Пацанов»

Всмотритесь в эти лица. Ничего хорошего их выражения не предвещают. На просторах сети появился свежий постер четвёртого сезона «Пацанов» с персонажами Карла Урбана и Джеффри Дина Моргана. Эти товарищи будут каким-то образом взаимодействовать в грядущих эпизодах антигеройской сатиры. А вот на счастье или на беду всем остальным — пока неизвестно, но поводов для оптимизма не так уж много. Это ж «Пацаны».

Трёхсерийная премьера продолжения сверхуспешного проекта Эрика Крипке состоится 13 июня на стриминговой платформе Amazon.