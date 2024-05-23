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Хоумлендер и его команда приветствуют новых супергероинь на свежем кадре «Пацанов»

Из-за предательства Королевы Мэйв и Старлайт супергеройская «Семёрка» осталась без представительниц прекрасного пола. Но это явление временное. Уже в четвёртом сезоне в команду вольются Фeйepвepк (Bэлopи Keppи) и Cecтpa Ceйдж (Cьюзэн Xэйapд). Именно с ними Хоумлендер (Энтоин Старр) и остальные члены команды запечатлены на свежем кадре продолжения «Пацанов». Мужики пополнению рады.

Ну а как проявят себя новые супергероини, зрители начнут узнавать 13 июня, когда свежие эпизоды антигеройской сатиры Эрика Крипке стартуют на стриминговом сервисе Amazon.

Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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