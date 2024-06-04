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Лидер орков сменил личину на кадрах второго сезона «Властелина колец. Колец власти»

не исключено, что вы этого важного факта даже и не заметите, поэтому издание Entertainment Weekly на всякий случай вас подстраховывает свежими эксклюзивными кадрами из второго сезона фентезийного эпика «Властелин колец. Кольца власти». На свежих снимках — сменивший лицо главарь орков Адар.

В первом сезоне персонажа играл Джозеф Моул. Во втором его играет Сэм Хэзелдайн. В глобальном смысле эта кадровая перестановка, сами понимаете, ничего не изменит. Да и не должна. Вот появление Тома Бомбадила — совсем другое дело.

Свежие эпизоды самого дорогого в истории сериала-дешёвки стартуют на стриминговой платформе Amazon 29 августа.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
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ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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