Лидер орков сменил личину на кадрах второго сезона «Властелина колец. Колец власти»

не исключено, что вы этого важного факта даже и не заметите, поэтому издание Entertainment Weekly на всякий случай вас подстраховывает свежими эксклюзивными кадрами из второго сезона фентезийного эпика «Властелин колец. Кольца власти». На свежих снимках — сменивший лицо главарь орков Адар.

В первом сезоне персонажа играл Джозеф Моул. Во втором его играет Сэм Хэзелдайн. В глобальном смысле эта кадровая перестановка, сами понимаете, ничего не изменит. Да и не должна. Вот появление Тома Бомбадила — совсем другое дело.

Свежие эпизоды самого дорогого в истории сериала-дешёвки стартуют на стриминговой платформе Amazon 29 августа.