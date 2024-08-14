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Третьему мультсериалу «Охотники за привидениями» быть. Netflix одобряет проект

Источник: Sony

«Мотель Трансильвания» оказался не единственным мультсериалом, который снимет студия Sony Pictures Animation для стримингового гиганта Netflix. Если верить источникам Variety, то Netflix одобрил, дал «зелёный свет» новому мультсериалу по «Охотникам за привидениями». И если продолжать верить оным, проект будет 3D-сериалом по тональности похожим на последние фильмы серии. В числе исполнительных продюсеров Джейсон Райтман и Гил Кинан, работавшие над картинами «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Также исполнительным продюсером и сценаристом шоу выступит Эллиотт Калан (Mystery Science Theater 3000).

Новости о третьем, пока безымянном мультсериале по «Охотникам за привидениями», появлялись с разной периодичностью уже пару лет. Сюжет и даже примерная дата выхода проекта пока неизветны.

Первым анимационным шоу франчайза стали «Настоящие Охотники за привидениями» про героев оригинальной киноленты. Сериал растянулся на семь сезонов, включающих 140 эпизодов и показанных с сентября 1986 года по октябрь 1991-го. Второе шоу «Экстремальные Охотники за привидениями» было про другую команду, придуманную для мультсериала. Проект ограничился одним сезоном, растянувшимся на 40 эпизодов и выходившим с сентября по декабрь 1997-го.

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» вышел в этом марте. Режиссёром картины был Гил Кинан. Он же писал сценарий новой части вместе с Джейсоном Райтманом. Фильм заработал в прокате $ 202 млн при бюджете в $ 100 млн.

«Мотель Трансильвания» появится на Netflix в 2025-м. Шоу будет спин-оффом серии мультфильмов «Монстры на каникулах» (или «Отель Трансильвания»).

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Источник фотографий: Depositphotos

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