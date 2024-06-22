 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера «Фуриоса» заметно отстаёт от сборов «Безумного Макса: Дороги ярости» Пугайтесь шире: вышел трейлер ужастика «Улыбка 2» со звездой «Аладдина» Провальная «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в цифре 25 июня
• • •
 
СЕРИАЛЫ
219

Драк и Мэвис откроют новый курорт для людей и монстров в мультсериале «Мотель Трансильвания»

Источник: Sony Pictures Animation

В 2025 году на экраны вернутся Дракула и Мэвис из серии мультфильмов «Монстры на каникулах» (или «Отель Трансильвания») от студии Sony Pictures Animation. Драк и его дочь будут центральными персонажами спин-оффа «Мотель Трансильвания», в котором они откроют новый курорт для людей и монстров в калифорнийской пустыне. «Вампиры и солнечный свет… что может пойти не так!?» — спрашивается в синопсисе мультсериала на сайте Sony Pictures Animation. Точной даты выхода у спин-оффа нет, но известно, что появится он на Netflix.

К «Монстрам на каникулах» уже выходил мультсериал-приквел «Отель Трансильвания» в 2017–2020 годах. Он состоит из двух сезонов.

На Apple TV+ 28 июня состоится премьера мультсериал «УдивЛа» по книжной серии соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». У экранизации есть трейлер. 29 июля на Hulu начнётся выходить 12-й сезон «Футурамы». К нему публиковали первый ролик. На Paramount+ 9 августа будет премьера первого сезона «Черепашек-ниндзя: Историй». И у него есть трейлер. А осенью на Disney Channel и Disney+ стартует StuGo. Уже вышел опенинг этого мультсериала.

Комментарии

Ещё на эту тему

2Представлен опенинг StuGo — грядущего фантастико-приключенческого мультсериала от Disney

Тоже интересно

5Супермен, Лоис Лейн и Джеймс Ганн отмечают очередную годовщину появления Человека из стали в комиксах (фото) 6Марвеловский шпион замечен на съёмках «Супермена» Джеймса Ганна (фото) 8«Она — машина» — Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой рассказывают о «Фуриосе» 18Успех! «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом установил рекорд на Amazon 0Авторы и издатели Cities: Skylines II заплатят за всё!

Далее на КГ

2
Новый Человек из стали совершает подвиги на свежих фото со съёмок «Супермена»
 0
Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов»
 0
Marvel прекратит выпуск серии комиксов по «Звёздным войнам»… и тут же перезапустит их в этом году
 0
«Черепашки-ниндзя» и «Властелины вселенной» получили совместный кроссовер
 0
«Планета обезьян: Новое царство» получит цифровой релиз в начале июля (видео)
 8
Студия Warner Bros постоянно спрашивает про «Грань будущего 2» у режиссёра Дага Лаймана
 0
Комикс про известного итальянского художника Караваджо выпустят на русском языке
 9
Стивен Спилберг и Тайка Вайтити экранизируют современное прочтение «Приключений Гекльберри Финна»
 0
Двум Паукам придётся бороться с очередным технологичным злодеем
 12
В американском прокате «Головоломка 2» уже кроет «Дюну 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сильвестра Сталлоне не беспокоят обвинения в «токсичности» на фото со съёмок «Короля Талсы»
 
Кино Шальная «Герцогиня»: первые кадры из нового фильма режиссёра Нила Маршалла
 
Кино Иван спасает королевство в тизере сказки «Огниво»
 
КиноИгры Съёмки «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа завершены — первый взгляд на команду (фото)
 
Аниме «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — телеролик последних серий аниме
 
Аниме Последний сезон аниме «Выдающиеся звери» выйдет в двух частях
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 625: Спасаем «Майора Грома», беды «Блэйда», «Плохие парни до конца», «Головоломка 2», «Акулы в Париже»
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 553: Два овоща
 
1Ноль кадров в секунду – 531: Хомяк с бананом в жопе
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 624: «Неприличные гости», «Блиндаж», «Плохие парни 4», вселенная русских супергероев, «Чужой: Ромул»
 
1ЕВА – 585: Перевод с кулачьего
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 530: Галопом по Summer Game Fest 2024
 
 
8Телеовощи – 552: Правила использования сабли
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru