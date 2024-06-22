Драк и Мэвис откроют новый курорт для людей и монстров в мультсериале «Мотель Трансильвания»

В 2025 году на экраны вернутся Дракула и Мэвис из серии мультфильмов «Монстры на каникулах» (или «Отель Трансильвания») от студии Sony Pictures Animation. Драк и его дочь будут центральными персонажами спин-оффа «Мотель Трансильвания», в котором они откроют новый курорт для людей и монстров в калифорнийской пустыне. «Вампиры и солнечный свет… что может пойти не так!?» — спрашивается в синопсисе мультсериала на сайте Sony Pictures Animation. Точной даты выхода у спин-оффа нет, но известно, что появится он на Netflix.

К «Монстрам на каникулах» уже выходил мультсериал-приквел «Отель Трансильвания» в 2017–2020 годах. Он состоит из двух сезонов.

На Apple TV+ 28 июня состоится премьера мультсериал «УдивЛа» по книжной серии соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». У экранизации есть трейлер. 29 июля на Hulu начнётся выходить 12-й сезон «Футурамы». К нему публиковали первый ролик. На Paramount+ 9 августа будет премьера первого сезона «Черепашек-ниндзя: Историй». И у него есть трейлер. А осенью на Disney Channel и Disney+ стартует StuGo. Уже вышел опенинг этого мультсериала.