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Мутанты против роботов в трейлере мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»

В прошлом году вышел анимационный фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В нём были представлены новые версии Черепашек-ниндзя и связанных с ними персонажей. При бюджете в $ 70 млн мультфильм собрал $ 180,5 млн. Обещанный сиквел «Погрома мутантов» начнут показывать в кинотеатрах 9 октября 2026 года. В нём вернётся Шреддер, появившийся в финале картины. Но прежде на стриминговом сервисе Paramount+ выйдет мультсериал из двух сезонов «Черепашки-ниндзя: Истории». Он будет мостиком между полнометражками.

В 12-серийном первом сезоне новым противником мутантов станет злодейка Бишоп. Премьера сезона состоится 9 августа. В доказательство есть трейлер опубликованный YouTube-каналом сервиса Paramount+. В ролике, начинающемся с очередного представления Черепах, показывают противостояние мутантов с роботами, которыми командует Бишоп.

 

28 июня на стриминговом сервисе Apple TV+ стартует мультсериал «УдивЛа» по книжной серии соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». У адаптации есть трейлер. А 29 июля начнётся показ нового сезона «Футурамы». К нему вышел первый ролик.

Теги
ВидеоЧерепашки-ниндзя: Погром мутантов
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Источник фотографий: Depositphotos

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