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Представлен опенинг StuGo — грядущего фантастико-приключенческого мультсериала от Disney

Осенью состоится премьера анимационного сериала StuGo от Disney. Мультсериал начнёт выходить 14 октября на канале Disney Channel и стриминговом сервисе Disney+. Но YouTube-каналом первого уже представлен опенинг.

Создателем фантастико-приключенческого проекта выступил Райан Гиллис.

Интро представляет шестерых школьников, которых обманом заставили посетить фальшивый академический летний лагерь. Из-за этого они застряли на три месяца на диком тропическом острове. Там им встретятся безумный учёный, читающие мысли ламантины, гигантские боевые грибы и модные мутанты.

 

На стриминговом сервисе Apple TV+ 28 июня стартует мультсериал «УдивЛа» по книжной серии соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». У адаптации есть трейлер. 29 июля на Hulu стартует 12-й сезон «Футурамы». К нему выходил первый ролик. А на Paramount+ 9 августа состоится премьера первого сезона «Черепашек-ниндзя: Историй». И у него есть трейлер.

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