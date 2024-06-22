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Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов»

Источник: The CW

Первый раунд публичных разговоров о возможном полноценном воссоединении костяка «Сверхъестественного» в «Пацанах» уже состоялся. Звезда первого Джаред Падалеки и шоураннер обоих проектов Эрик Крипке обменялись чёткими сигналами, мол, будем рады снова встретиться на съёмочной площадке. Настало время закрепить послание — Падалеки готовится появиться в пятом — финальном — сезоне проекта.

Об этом актёр заявил в беседе с Deadline. На вопрос интервьюера, готов ли он присоединиться к «Пацанам», актёр выдал следующее:

Мой ответ — да.

Мы с Эриком Крипке уже обсуждали возможную роль. Вообще-то, мы говорили об этом буквально сегодня. Думаю, сейчас, в этой точке моей актёрской карьеры, я хочу работать только в тех проектах, которые действительно мне интересны, и с теми людьми, которые мне дороги. И, само собой, мы с Эриком навечно связаны.

Эрик создал «Сверхъестественное». Он создал Сэма Винчестера. Он создал Руби (Женевьев Падалеки), на которой я в итоге женился, и с которой построил семью. Я обожаю Эрика. Обожаю его чувство юмора и его сюжеты. Обожаю его как человека. Поэтому жду не дождусь нашего воссоединения. Полагаю, пятый сезон начнут снимать не раньше следующего года, но я буду во всеоружии, когда он мне позвонит. И отвечу просто: «Окей, когда вылетать?».

Поэтому ожидайте совершенно свободного после закрытия «Уокера» от своих прежних обязательств Падалеки в какой-нибудь фееричной сцене заключительного сезона «Пацанов». Наверняка ещё остались в человеческом теле отверстия, из которых шутеечки сценарной команды сериала не успели вылететь прямиком в лица зрителей. Должно же и на долю закадычного друга Крипке выпасть что-нибудь эдакое... запоминающееся.

Теги
Пацаны
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