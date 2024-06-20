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СЕРИАЛЫ
576

Рейтинги «Пацанов» растут от сезона к сезону

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon спешит поделиться с общественностью хорошими (для себя) новостями. Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал лучше третьего на целый 21%. Поскольку никаких конкретных данных цифровая платформа не приводит, приходится верить на слово.

Amazon отмечает, что это один из лучших стартов и среди стартов в целом, и среди стартов сезонов возвращавшихся сериалов. Во второй категории «Пацаны» сейчас уступают только стартовавшему в декабре второму сезону «Ричера». Опять же — без конкретных данных и цифр.

Как поведут себя рейтинговые результаты с дальнейшим развитием сюжета, пока неизвестно. Понадеемся, стриминговый сервис продолжит держать нас в курсе.

Теги
Пацаны
Комментарии (3)

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