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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:

Пёстрая компания главных героев на постерах третьего сезона «Титанов»

Действующих лиц в третьем сезоне фантастического экшена «Титаны» так много, что стриминговый сервис HBO Max решил не ограничиваться одним ансамблевым постером, поэтому вслед за ним опубликованы три дополнительных плаката, на которых уместились уже знакомые персонажи и те герои, с которыми зрителям только предстоит познакомиться.

Постеры сериала «Титаны» Постеры сериала «Титаны» Постеры сериала «Титаны»

В продолжении драматического боевика по вселенной DC супергеройская команда под предводительством Дика Грейсона перебирается в Готэм — мрачный мегаполис, где всегда неспокойно. Третий сезон стартует на цифровой платформе 12 августа.

Теги
ПостерыГалереяТитаныHBO Max
Комментарии (1)

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