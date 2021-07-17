Руби Роуз ушла из «Бэтвумен» из-за латекса

Оперативное выбывание исполнительницы главной роли из сериала «Бэтвумен» сразу после первого сезона породило разнообразные слухи и домыслы. И хотя впоследствии никто никого через прессу или соцсети не разоблачал, Руби Роуз до сих пор пытают вопросами по поводу её ухода из сериала. Окружающим по-прежнему кажется, что заверения актрисы о её желании двигаться дальше в карьере звучит как отговорка.

Недавно побывав в гостях у радиоведущих из The Kyle & Jackie O Show, Роуз вдруг призналась, что у неё была ещё одна веская причина завязать с супергеройствованием — аллергия.

Спросите любого, кто играл супергероя или суперзлодея в таком костюме, и он вам скажет, что ничего приятного в этом нет. Я обнаружила, что у меня аллергия на латекс и, к сожалению, моя маска была из латекса. В какой-то момент я почувствовала зуд, мне становилось всё хуже — чем дольше кожа контактировала с латексом, тем сильнее проявлялась аллергическая реакция. В конце концов я сняла маску, и всё лицо у меня покрылось сыпью, а горло распухло. Я выглядела как персонаж из ужастика.

Короче, сами понимаете, Руби Роуз провалила главный тест на супергероиню — испытание латексом. А зачем, скажите на милость, Готэму такая защитница, которая не может справиться даже с собственным костюмом?