Джон Сноу по-прежнему ничего не знает в трейлере второго сезона антологии «Современная любовь»

Любовь ломает все правила, кроме одного: Джон Сноу по-прежнему испытывает информационный голод. Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер второго сезона романтической антологии «Современная любовь», где среди прочих снялись Кит Харрингтон, Люси Бойнтон, Тобайас Мензис, Минни Драйвер, Гаррет Хедлунд и Анна Пэкуин.

Зрителей ждёт подборка свежих эпизодов, вдохновлённых одноимённым еженедельным подкастом и популярной колонкой из New York Times. Все истории посвящены любви и человеческим взаимоотношениям в современном Нью-Йорке.

Второй сезон выходит на домашние экраны 13 августа.

И постер: