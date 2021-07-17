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Первоисточник: bloody-disgusting.com Прямая ссылка на новость:

Школьник и демоническая кукла на свежих кадрах ужастика «Чаки»

Вслед за первым тизером и постером в сети появилась подборка кадров многсерийного комедийного ужастика «Чаки». На фото главный герой истории — угнетаемый одноклассниками школьник-гей Джек Уэббер в исполнении Закари Артура. Премьера сериала, сюжетно продолжающего киносерию Дона Манчини и Дэвида Киршнера, состоится 12 октября.

Чаки возвращается к своим кровавым делишкам и начинает терроризировать провинциальный городок, после того как главный герой приобретает куклу на дворовой распродаже.

Кадры из сериала «Чаки» Кадры из сериала «Чаки»

В ужастике также снимаются Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини написал сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») числится исполнительным продюсером проекта.

Кадры из сериала «Чаки» Кадры из сериала «Чаки» Кадры из сериала «Чаки» Кадры из сериала «Чаки»
Теги
КадрыГалереяЧаки
Комментарии (2)

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