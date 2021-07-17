Школьник и демоническая кукла на свежих кадрах ужастика «Чаки»

Вслед за первым тизером и постером в сети появилась подборка кадров многсерийного комедийного ужастика «Чаки». На фото главный герой истории — угнетаемый одноклассниками школьник-гей Джек Уэббер в исполнении Закари Артура. Премьера сериала, сюжетно продолжающего киносерию Дона Манчини и Дэвида Киршнера, состоится 12 октября.

Чаки возвращается к своим кровавым делишкам и начинает терроризировать провинциальный городок, после того как главный герой приобретает куклу на дворовой распродаже.

В ужастике также снимаются Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини написал сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») числится исполнительным продюсером проекта.