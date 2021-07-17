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В этом году на KION выйдет смелый эротический триллер «Змееносец» (первые кадры)

На днях завершились проходившие в Санкт-Петербурге и Выборге съёмки многосерийного эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко («Налёт») в главной роли. Авторы сериала обещают, что зрителей ждут «предельная откровенность, включая смелые сексуальные эксперименты». Впрочем, брать будут не только этим — сложных, неоднозначных персонажей и свежий взгляд на борьбу с психологическими травмами тоже анонсировали.

Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец»

Официальный синопсис для затравки:

Главная героиня Лиза, опытный патологоанатом, точно знает, как получить от жизни всё. Она свободна, общительна, уверена в себе и привыкла самовыражаться без оглядки на чужое мнение. Лиза не ищет серьёзных отношений, поэтому часто проводит ночи с новыми партнерами. Всё меняется, когда на секционном столе Лизы оказываются её любовники. Что это: чей-то злой умысел, месть или отголоски прошлого, преследующие героиню?

Цитата из пресс-релиза

За режиссуру отвечает Игорь Волошин. В первый сезон войдут восемь эпизодов по 15 минут. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION уже в этом году, но точной даты выхода пока нет. Зато есть первые промо-кадры сериала.

Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец» Кадры из сериала «Змееносец»
Теги
КадрыГалереяЗмееносец
Комментарии (3)

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