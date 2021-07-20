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Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар

Предательство, магия и месть — такой рискованный набор предлагает тизер восьмисерийного мини-сериала «Новый вкус вишни», выпущенный стриминговым сервисом Netflix. Урбанистический хоррор с Розой Салазар («Алита: Боевой ангел») в главной роли выйдет на цифровой платформе 13 августа.

На дворе начало 90-х. Салазар играет режиссёра Лайзу Н. Нову, отправившуюся в Голливуд, чтобы снять свой новый фильм, но там главная героиня становится жертвой своей доверчивости, а проект её мечты превращается в кошмар, где живут зомби, киллеры и мастер тату, умеющая насылать проклятия. Чтобы выбраться из этого кошмара, героине придётся разобраться со своим прошлым.

В проекте также задействованы Кэтрин Кинер («Шучу»), Эрик Лэнг, Джефф Уорд («Агенты Щ.И.Т.») и Мэнни Хасинто («Хорошее место»). Шоураннерами и сценаристами числятся Ник Антоска («Ганнибал») и Ленор Зион («Рэй Донован»). Постер:

Постеры сериала «Новый вкус вишни»
Теги
ВидеоНовый вкус вишниNetflixПостерТрейлер
Комментарии (2)

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