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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Стивен Амелл — супергерой ринга в трейлере рестлерской драмы от сценариста «Локи»

Кабельный канал Starz напоминает, что на его просторах ещё можно встретить боевых мужиков. Времена «Спартака», конечно, давным-давно прошли, зато на подходе рестлерская драма «Хилы», представившая свои трейлер и постер. Душевная история со Стивеном Амеллом («Стрела») и Александром Людвигом («Викинги») в главных ролях стартует 15 августа.

Амелл и Людвиг играют братьев из крохотного городка в Джорджии. Родственники-совладельцы семейного рестлинг-промоушена жарко воюют друг с другом на ринге и в жизни.

В сериале также снимаются Элисон Лафф, Крис Бауэр, Аллен Мальдонадо, Джеймс Харрисон, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак и Дэвид Джеймс Эллиотт. За сценарий отвечает Майк Уолдрон («Локи»), который также выступает исполнительным продюсером сериала вместе с шоураннером проекта Майком О’Мэлли («Бесстыдники») и снявшим несколько эпизодов Питером Сегалом («Мой шпион»).

Постер:

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