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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Обнажёнка будет, но без секса. Свежие откровения о сериале-приквеле «Властелина колец»

Известный сайт-ветеран TheOneRIng.net, посвящённый миру Толкина и скрупулёзно собирающий информацию обо всём, что касается «Властелина колец», готов поделиться кое-какими важными инсайдами по животрепещущему вопросу неофициально анонсированной в сериале-приквеле обнажёнки.

Приближённые к производству источники сообщают, что будет она, окаянная, однако без сексуализации. Имеется даже краткое описание сцены, участникам которой предстоит оголиться: зрителям покажут ужасающий процесс трансформации эльфов в первых орков. Говорят, это одна из самых мрачных сцен в сериале, демонстрирующая кошмарное влияние тёмных сил на охваченные ими тело и душу.

В глубокой древности Мелькор (он же Моргот) при помощи пыток и увечий превратил некоторых эльфов в орков, которые стали его первыми солдатами во время его попытки покорить Средиземье. Эксперименты Моргота с выведением новых пород злобных уродов впоследствии проводили Саурон и Саруман.

Съёмки первого сезона амбициозного эпического фэнтези под руководством шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея продолжаются, и пока не видно им конца. Amazon

Теги
Властелин колец. ПриквелAmazon
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