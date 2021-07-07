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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Пацанов» взрывает интернет свежими новостями

Экранная вселенная «Пацанов» прирастает новыми проектами. Дабы скрасить долгие дни ожидания премьеры третьего сезона продюсеры сериала совместно с видеосервисом Amazon запустили веб-сериал Vought News Network, название которого говорит само за себя.

В специальных выпусках новостей телеканал корпорации Vought будет освещать события во вселенной многосерийной антигеройской сатиры. Ведущего новостного блока Seven on 7 Кэмерона Колмана играет Мэттью Эдисон. Такие выпуски новостей подготовят зрителей к третьему сезону, выдавая кое-какие крохи информации о происходившем, происходящем и о том, что будет происходить в сериале.

Эксклюзивным промо-кадром веб-сериала поделился портал Entertainment Weekly:

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
ВидеоПацаныAmazon
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