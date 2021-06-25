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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Пацанов» отыскал свою Алую ведьму

Первая супергеройская команда Vought только что пополнила свои боевые ряды. В актёрский состав третьего сезона «Пацанов» записалась Лори Холден («Ходячие мертвецы»), которая сыграет местный аналог марвеловской Алой ведьмы. Супергероиню из команды «Расплата» кличут Багровой графиней (Crimson Countess).

Супегреойский отряд времён Второй мировой войны возглавляет Солдатик в исполнении Дженсена Эклса. На днях в ряды сверхлюдей также записались Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Вильянуэва.

Съёмочный процесс экранизации культового комикса Гарта Энниса в самом разгаре. Шоураннер проекта Эрик Крипке обещает, что современным мифам США, важной частью которых являются супергерои, третий сезон уделит особое внимание.

Теги
ПацаныAmazon
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