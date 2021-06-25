 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новым кадром и сентябрьской датой премьеры Юэн Макгрегор и Индира Варма за кадром сериала «Оби-Ван Кеноби» (фото) Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом Райан Мёрфи показал жуткий постер 10 сезона «Американской истории ужасов» Оригинальное полнометражное аниме «Слова пузырятся, как сидр» выйдет в японский прокат и на Netflix в один день
2
СЕРИАЛЫ
378
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Падалеки «раздавлен» новостями о приквеле «Сверхъестественного»

Новость о приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом в роли рассказчика Дина Винчестера наверняка порадовала хардкорных фанатов сериала, но не могла их не озадачить отсутствием всякого упоминания о его младшем брате. Озадачен оказался и сыгравший Сэма Джаред Падалеки. Если это не розыгрыш, то выходит, что вторую половину культовой экранной парочки не предупредили об анонсе и в проект не приглашали.

После объявления о разработке приквела «Винчестеры» о молодости родителей Сэма и Дина Падалеки ретвитнул у себя сообщение Эклса с припиской:

Чувак. Рад за тебя. Правда, хотелось бы узнать об этом не из «Твиттера». С удовольствием буду смотреть сериал, но расстроен, что Сэм Винсетер никак в этом не участвует.

Подписчики актёра разволновались и предположили, что это шутка, но Падалеки этот вариант решительно отмёл.

Нет, не шутка. Впервые слышу о сериале. Я раздавлен.

Активные в соцсетях участники фанбазы, видимо, уже изготовились поднять творческую команду «Винчестеров» на вилы, потому что Падалеки опубликовал в своём твиттере сообщение с призывом не обижать никого из вовлечённых в создание приквела. Поздновато спохватился.

Теги
ВинчестерыСверхъестественноеДженсен Эклз
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

13Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом +Эксклюзив от «Пацанов» — Солдатик Дженсен Эклс в фирменной броне на концепт-арте третьего сезона 8Джаред Падалеки хотел завязать с актёрством после «Сверхъестественного», но «Уокер» его переубедил

Тоже интересно

0Авторы Overwatch переобулись — в игре появится кроссплей 0Слэшер Demon Skin получил бесплатное сюжетное обновление в честь распродажи 4Первый спин-офф киносерии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года 2Orcs Must Die! 3 спешит в Steam и на консоли 29«Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер

Далее на КГ

0
Единственная звезда «Друзей» без номинации на «Эмми» рассказала, каково это
 3
Издательство NISA планирует закрыть долги по серии The Legend of Heroes
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 5
 1
Супергероиня и её свита на постере второго сезона «Бэтвумен»
 1
В GOG и Steam стартовала летняя распродажа
 0
Слэшер Demon Skin получил бесплатное сюжетное обновление в честь распродажи
 5
Авторы Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 ответили на обвинения в расизме в ходе пиар-кампании
 1
Лучшее и худшее на E3 2021 — итоги
 1
В рамках нового медиафранчайза Deep Insanity от Square Enix выйдет аниме-сериал
 4
«Армия мертвецов» не смогла одолеть «Люцифера» — Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе»
 
Игры Баг Marvel's Avengers раскрывает личные данные стримеров
 
Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака»
 
Игры Чужие здесь не ходят: стала известна дата релиза Aliens: Fireteam
 
Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов
 
Игры Не на E3 2021: Hogwarts Legacy или игры по DC-комиксам
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июне

27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
 
2Ноль кадров в секунду – 374.1: После E3 2021
 
10ЕВА
 
 
2Телеовощи – 397: Герои таким не занимаются
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 467: «Бесконечность», «Девятаев», супергерой-левак
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru