Джаред Падалеки «раздавлен» новостями о приквеле «Сверхъестественного»

Новость о приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом в роли рассказчика Дина Винчестера наверняка порадовала хардкорных фанатов сериала, но не могла их не озадачить отсутствием всякого упоминания о его младшем брате. Озадачен оказался и сыгравший Сэма Джаред Падалеки. Если это не розыгрыш, то выходит, что вторую половину культовой экранной парочки не предупредили об анонсе и в проект не приглашали.

После объявления о разработке приквела «Винчестеры» о молодости родителей Сэма и Дина Падалеки ретвитнул у себя сообщение Эклса с припиской:

Чувак. Рад за тебя. Правда, хотелось бы узнать об этом не из «Твиттера». С удовольствием буду смотреть сериал, но расстроен, что Сэм Винсетер никак в этом не участвует.

Подписчики актёра разволновались и предположили, что это шутка, но Падалеки этот вариант решительно отмёл.

Нет, не шутка. Впервые слышу о сериале. Я раздавлен.

Активные в соцсетях участники фанбазы, видимо, уже изготовились поднять творческую команду «Винчестеров» на вилы, потому что Падалеки опубликовал в своём твиттере сообщение с призывом не обижать никого из вовлечённых в создание приквела. Поздновато спохватился.