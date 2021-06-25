Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом

Телеканал The CW едва-едва проводил на покой своих умаявшихся после 15 сезонов охотников на демонов, а уже жуть как затосковал по семейству Винчестеров и всерьёз надумал снимать приквел «Сверхъестественного». Сериал, получивший добро на сценарную разработку, называется безо всяких околичностей «Винчестеры», но речь в нём пойдёт не о знаменитых братьях.

Мистическая драма поведает о молодости родителей Сэма и Дина, при этом исполнитель роли последнего Дженсен Эклс выступит в роли рассказчика и поведает зрителям «эпическую историю любви» о том, как Джон повстречал Мэри и о том, как влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

За сценарий отвечает один из исполнительных продюсеров «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Дженсен Эклс и его супруга Дэниил Эклс входят в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают Chaos Machine Productions и Warner Bros. Television.