Трейлер второго сезона «Старгёрл» показал дочь первого Зелёного Фонаря

Школа подождёт — в приоритете спасение мира от очередной злодейской напасти. Телеканал The CW показал трейлер второго сезона «Старгёрл» — супергеройский боевик представит несколько новых персонажей, включая Джейдж (Иза Пенарехо), дочь первого Зелёного Фонаря Алана Скотта, и вернётся на экраны 10 августа.

Продлённая в мае на третий сезон приключенческая фантастика Джеффа Джонса продолжит рассказывать о борьбе юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству. В продолжении снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей и другие.

И свежий постер: