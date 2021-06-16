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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Трейлер второго сезона «Старгёрл» показал дочь первого Зелёного Фонаря

Школа подождёт — в приоритете спасение мира от очередной злодейской напасти. Телеканал The CW показал трейлер второго сезона «Старгёрл» — супергеройский боевик представит несколько новых персонажей, включая Джейдж (Иза Пенарехо), дочь первого Зелёного Фонаря Алана Скотта, и вернётся на экраны 10 августа.

Продлённая в мае на третий сезон приключенческая фантастика Джеффа Джонса продолжит рассказывать о борьбе юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству. В продолжении снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей и другие.

И свежий постер:

Постеры сериала «Старгёрл»
Теги
ПостерыВидеоСтаргёрлТрейлер
Комментарии (1)

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