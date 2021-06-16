В Москве стартовали съёмки второго сезона «Беспринципных»

Видеосервис «КиноПоиск HD» опубликовал специальный ролик, посвящённый началу съёмок второго сезона «Беспринципных» — многосерийной сатирической комедии о жителях столицы. Съёмки стартовали и проходят в Москве, а премьеру продолжения обещают этой осенью.

Как показывает видео, все основные действующие лица на месте — к своим ролям во втором сезоне сериала по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина вернулись Павел Деревянко, Оксана Акиньшины, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и Павел Табаков.

Цыпкин также выступает соавтором сценария проекта. К режиссёрским обязанностям вернулся постановщик первого сезона Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2»).