«Майор Гром: Чумной Доктор» — лидер по майским просмотрам на «КиноПоиск HD»

Первый отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», не сумевший произвести фурор в домашнем кинопрокате, пытается исправить положение за счёт просмотров на цифровых платформах. По информации отечественного потокового сервиса «КиноПоиск HD», фильм по комиксам BUBBLE занял первую строчку в майском топе зрительских просмотров.

За первый месяц картину под режиссурой Олега Трофима посмотрело более 900 тыс. подписчиков видеосервиса. Это лучший результат по просмотрам за месяц среди российских фильмов платформы и второй результат среди всех полнометражных картин видеосервиса. Первое место по-прежнему уверенно занимает «Лига справедливости Зака Снайдера», у которой на сегодняшний день более 1,8 млн просмотров.

Второе и третье места в майском топе заняли многосерийные — тоже отечественные — проекты. Следом за «Майором Громом» расположилась новинка «Пищеблок» с более чем 500 тыс. просмотров, а на третьем месте оказался куда более достойный претендент на лидерство «Вампиры средней полосы».

Двадцатка лучших по просмотрам на «КиноПоиске HD» за май выглядит так: