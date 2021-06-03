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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Академия Амбрелла», «Ведьмак», «Армия мертвецов» и многое другое ждёт участников первого онлайн-фестиваля Geeked Week от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер своего первого виртуального мероприятия, посвящённого разнообразному оригинальному контенту цифровой платформы. С 7 по 11 июня онлайн-посетителям конвента Geeked Week обещают рассказать много интересного о комиксах, играх, фильмах, анимации и других не менее интересных вещах.

В программе в числе прочих заявлены информационные обновления, встречи и анонсы по «Ведьмаку», «Академии Амбрелла», полнометражному и анимационному приквелам «Армии мертвецов» Зака Снайдера, «Песочному человеку» Нила Геймана, «Ковбою Бибопу» и сериалу по игре Assassin Creed.

Теги
ВидеоВедьмак
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