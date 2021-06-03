«Наследие Юпитера» — всё: 200-миллионный сериал Netflix закрыт, контракты с актёрами разорваны

Кажется, Netflix прозрел, как и все критики, посмотревшие «Наследие Юпитера» и влепившие ему 32% на Rotten Tomatoes. Большой любитель похвастаться своими просмотрами, стриминг-гигант на сей раз упорно хранил молчание, и неспроста: супергеройская семейная драма приказала долго жить и была отправлена на покой уже после первого сезона, сезона стоимостью $ 200 млн.

Более того, все актёры, включая Джоша Дюамеля, Лесли Бибб, Бена Дэниелса, Эндрю Хортона и Елены Кампурис, были незамедлительно освобождены от своих контрактов, что фактически поставило крест на возможности полноценного завершения — хотя бы в виде нескольких дополнительных эпизодов.

Но Марк Миллар не унывает: пусть сериал умер, но вселенная «Наследия Юпитера» продолжит свою жизнь на Netflix — в разработку уже запущен многосерийный игровой спин-офф «Суперворы» (Supercrooks) по одноимённой серии комиксов. Видимо, предполагается, что злодеи будут не такими нудными.

Мы посмотрим, что затевают суперзлодеи. Мне всегда нравились криминальные истории, от Скорсезе до Тарантино, а суперзлодеи — самая весёлая часть любой супрегеройской истории. Сделать что-то, сфокусированное исключительно на злодеях, кажется невероятно свежим. Мы исследуем, каково быть плохим парнем в мире, кишащим хорошими парнями, которые хотят засадить тебя за решётку. Марк Миллар, мыслит позитивно

Никаких деталей нового сериала пока не раскрывается, но появление там кого-либо из «Наследия Юпитера» крайне маловероятно.