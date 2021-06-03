 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
У Crystal Dynamics началось расширение и появились слухи о новой игре Авторы Days Gone за работой над новой игрой Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе» Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа Да разверзнутся хляби Обливиона в аддоне The Elder Scrolls Online: Blackwood
2
СЕРИАЛЫ
229
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

«Наследие Юпитера» — всё: 200-миллионный сериал Netflix закрыт, контракты с актёрами разорваны

Кажется, Netflix прозрел, как и все критики, посмотревшие «Наследие Юпитера» и влепившие ему 32% на Rotten Tomatoes. Большой любитель похвастаться своими просмотрами, стриминг-гигант на сей раз упорно хранил молчание, и неспроста: супергеройская семейная драма приказала долго жить и была отправлена на покой уже после первого сезона, сезона стоимостью $ 200 млн.

Более того, все актёры, включая Джоша Дюамеля, Лесли Бибб, Бена Дэниелса, Эндрю Хортона и Елены Кампурис, были незамедлительно освобождены от своих контрактов, что фактически поставило крест на возможности полноценного завершения — хотя бы в виде нескольких дополнительных эпизодов.

Но Марк Миллар не унывает: пусть сериал умер, но вселенная «Наследия Юпитера» продолжит свою жизнь на Netflix — в разработку уже запущен многосерийный игровой спин-офф «Суперворы» (Supercrooks) по одноимённой серии комиксов. Видимо, предполагается, что злодеи будут не такими нудными.

Мы посмотрим, что затевают суперзлодеи. Мне всегда нравились криминальные истории, от Скорсезе до Тарантино, а суперзлодеи — самая весёлая часть любой супрегеройской истории. Сделать что-то, сфокусированное исключительно на злодеях, кажется невероятно свежим. Мы исследуем, каково быть плохим парнем в мире, кишащим хорошими парнями, которые хотят засадить тебя за решётку.

Марк Миллар, мыслит позитивно

Никаких деталей нового сериала пока не раскрывается, но появление там кого-либо из «Наследия Юпитера» крайне маловероятно.

Теги
Наследие Юпитера
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

6Седые супергерои Джош Дюамель и Лесли Бибб на первом постере «Наследия Юпитера» по комиксу Марка Миллара 2Создатель «Наследия Юпитера» обещает смесь «Мстителей» и «Крёстного отца» (эксклюзивный кадр с не-Тором) 14Первый взгляд на седого Джоша Дюамеля и других супергероев из «Наследия Юпитера» по комиксам Марка Миллара 2«Суперзлодеи» — первые подробности аниме от создателей сериала «Моя геройская академия» и автора комиксов «Особо опасен» и «Наследие Юпитера» 10Создатели «Наследия Юпитера» показывают, как снимали битву на холме из первого эпизода (видео)

Тоже интересно

7Как будет выглядеть героиня Сары Шахи в «Чёрном Адаме» — свежие фото со съёмок 5Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix 10По стопам Джейсона Борна — у Мэтта Дэймона новая сверхсложная миссия в триллере «Тихий омут» (трейлер) 19Секс, тоталитаризм и вампиры — на «КиноПоиск HD» стартовал сериал «Пищеблок» 7Будет горячо: Ана де Армас в купальнике на съёмках фильма «Серый человек» от Netflix (фото)

Далее на КГ

0
Авторы Concrete Genie вновь делают что-то волшебное
 3
Двойной агент: бывший менеджер Call of Duty возглавит Battlefield
 0
«Бэлль» — второй трейлер нового фильма от режиссёра аниме «Девочка, покорившая время», «Летние войны» и «Мирай из будущего»
 1
Познавательно-развлекательное видео: Джон Красински рассказывает, как снималась самая впечатляющая сцена из «Тихого места 2»
 1
Devolver Digital возвращается со своим шоу на E3 и уже тизерит анонсы
 0
Аниме «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» вышло на Netflix с русскими субтитрами
 11
Звезда «Страны Лавкрафта» идёт бить морду Майклу Б. Джордану в «Крид 3»
 12
Режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал всех нужных актёров для своего нового фильма — «Великого Гэтсби» на стероидах
 5
Авторы Days Gone за работой над новой игрой
 4
Ноль кадров в секунду. Выпуск 371: Скриптовая дедукция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Эмили Блант и Киллиан Мёрфи против монстров в финальном трейлере хоррора «Тихое место 2»
 
Кино Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе»
 
Кино Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова
 
Кино Первый взгляд на Камилу Кабельо в роли Золушки
 
Игры Авторы Days Gone за работой над новой игрой
 
Секс с доктором наук Дарьей Мороз — вышел трейлер эротической драмы «Клиника Счастья»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Телеовощи (трансляция)

Выйдут в июне

6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 371: Скриптовая дедукция
 
8ЕВА
 
 
2Телеовощи – 394: Бракованный мультсериал
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 464: «Форсаж 9» и «Армия мертвецов» Зака Снайдера
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru