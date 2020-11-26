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«Беспринципные» с Павлом Деревянко и Оксаной Акиньшиной продлены на два сезона

Отечественный видеосервис «КиноПоиск HD», презентовавший в октябре сериал «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина, объявил о продлении восьмисерийной сатирической комедии на второй и третий сезоны. Сценарная команда проекта во главе с автором литературного первоисточника уже работает над новыми эпизодами.

Сериал пользуется большой популярностью у зрительской аудитории цифровой платформы — весь ноябрь «Беспринципные» не покидали пятёрку самых востребованных многосерийных проектов видеосервиса.

Центральные персонажи сборника теленовелл — обеспеченные москвичи, чьё финансовое благосостояние никоим образом не гарантирует им иммунитет к проблемам простых смертных. Столичные богачи точно так же попадают в нелепые, абсурдные и запутанные ситуации.

Первый сезон срежиссировал Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2»). В сериале снимаются Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников и другие.

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