Рэй Фишер взял на себя ответственность за увольнение Джосса Уидона из сериала HBO

Если кто-то ещё не догадался, что к уходу Джосса Уидона из научно-фантастической драмы The Nevers причастны Рэй Фишер и его обвинения в адрес режиссёра «Лиги справедливости», то вот вам официальное подтверждение. Актёр не утерпел и высказался по этому поводу в своём твиттере — мол, он не позволит Уидону сохранить лицо, ведь уволился он вовсе не по собственному желанию:

I have no intention of allowing Joss Whedon to use the old Hollywood tactic of “exiting”, “stepping down”, or “walking away” to cover for his terrible behavior.



WarnerMedia's JL investigation has been in full swing for over 3 weeks now.



This is undoubtedly a result of it.



