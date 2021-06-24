Знакомьтесь с новой героиней сериала «Локи» в свежем ролике от Marvel

Marvel Studios опубликовала свежую фичуретку многосерийной приключенческой фантастики «Локи», которую вполне предсказуемо посвятила новому персонажу сериала — давным-давно рассекреченной инкарнации Локи, предпочитающей называть себя Сильви. По крайней мере, в этой ипостаси её представили создатели сериала. Героиню играет София Ди Мартино.

Ролик демонстрирует свежие кадры из продолжения, а Ди Мартино, Том Хиддлстон и режиссёр-продюсер сериала Кейт Херрон обещают, что зрителям безумно понравится сюжетная арка персонажа, которая обязательно преподнесёт ещё не один сюрприз.