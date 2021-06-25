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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Единственная звезда «Друзей» без номинации на «Эмми» рассказала, каково это

За десять сезонов в эфире «Друзья» завоевали неприлично много самых разных наград, а номинаций — и того больше. Перепало и всем звёздам сериала — ну, почти всем. В неудачницах осталась одна-единственная Кортни Кокс, чья актёрские заслуги всё это время упорно игнорировались.

И вот, актриса прокомментировала, каково это было — раз за разом наблюдать за успехами коллег-друзей, каждый раз оставаясь за бортом:

Когда буквально все члены актёрского состава, кроме меня получали номинации на «Эмми», это всегда ранило мои чувства. Я была счастлива за каждого, но потом было: «О, я что — единственная?». Это больно.

Больше всех отличились Лиза Кудроу (победа и пять номинаций) и Дженнифер Энистон (победа и четыре номинации), трижды на награду претендовал Мэтт Леблан, и ещё по номинации отхватили Дэвид Швиммер и Мэттью Перри.

Но это далеко не всё. Отметиться в числе номинантов на «Эмми» успели сразу с десяток приглашённых звёзд, в числе которых Гари Олдман, Сьюзен Сарандон, Брэд Питт, Хэнк Азария, Дэнни Девито и Том Селлек. А Брюс Уиллис и Кристина Эпплгейт даже унесли домой заветные статуэтки. Не удивительно, что Кортни Кокс досадует до сих пор — есть от чего.

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