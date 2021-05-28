Воссоединение «Друзей» было подвергнуто цензуре в Китае

Нашумевшее воссоединение «Друзей» с учащённым сердцебиением ждали во всём мире, и Китай, где живёт огромная фан-база сериала, не исключение. Однако местным зрителям не удалось насладиться почти двухчасовым спецэпизодом в полном объёме — шесть минут были оттуда безжалостно вырезаны в силу разных причин.

Так, цензуре подверглись моменты с забаненными в Поднебесной BTS, Леди Гагой и Джастином Бибером, а также короткие появления фанатов нетрадиционной ориентации, признающихся в любви к проекту. Вроде бы не критично, но «Драный кот» в исполнении Лизы Кудроу и Леди Гаги был эпичным.

Что до самого воссоединения, расчёт на ностальгию себя полностью оправдал. Спецэпизод с участием Кудроу, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера получает сплошь положительные отзывы публики, в том числе на китайском сайте Douban. Думается, рейтинги HBO Max тоже не подведут.