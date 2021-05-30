Воссоединение «Друзей» почти сравнялось по популярности с «Чудо-женщиной: 1984»

Очевидно, HBO Max не прогадал с воссоединением «Друзей» и потраченные на гонорары актёров миллионы явно пошли впрок. По информации аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29% всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4% составили женщины и более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет.

Больше было разве что у «ВандаВижна» (34%) и «Чудо-женщины: 1984» (32%), для которой это в итоге вылилось в 2,3 млрд минут за первую неделю (согласно Nielsen) и звание самого популярного фильма потоковых сервисов за 2020 года. Из более поздних релизов посоперничать с ней могут разве что «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Годзилла против Конга», но точных цифр о том, кто круче, пока так и не подвезли.

В неигровом продолжении «Друзей», больше похожем на документалку, вернулись все звёзды в лице Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэттью Перри. К ним присоединились Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Леди Гага, Кит Харрингтон, Кара Делевинь, Риз Уизерспун, Том Селлек, Синди Кроуфорд, Джеймс Корден, Минди Калинг, Томас Леннон и другие.