 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
У Crystal Dynamics началось расширение и появились слухи о новой игре Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы» Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе» Обсуждение геймплея Horizon Forbidden West и Dying Light 2, анонсов Sonic-франчайза и не только Маньяк с первого раза: Анна Кендрик выиграет свидание с серийным убийцей на телевизионном шоу
3
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 105
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Воссоединение «Друзей» почти сравнялось по популярности с «Чудо-женщиной: 1984»

Очевидно, HBO Max не прогадал с воссоединением «Друзей» и потраченные на гонорары актёров миллионы явно пошли впрок. По информации аналитического провайдера TVision, только за первые сутки спецэпизод посмотрели 29% всех стриминговых домохозяйств США. Из всей аудитории 55,4% составили женщины и более половины пришлось на людей в возрасте 35-54 лет.

Больше было разве что у «ВандаВижна» (34%) и «Чудо-женщины: 1984» (32%), для которой это в итоге вылилось в 2,3 млрд минут за первую неделю (согласно Nielsen) и звание самого популярного фильма потоковых сервисов за 2020 года. Из более поздних релизов посоперничать с ней могут разве что «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Годзилла против Конга», но точных цифр о том, кто круче, пока так и не подвезли.

В неигровом продолжении «Друзей», больше похожем на документалку, вернулись все звёзды в лице Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэттью Перри. К ним присоединились Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Леди Гага, Кит Харрингтон, Кара Делевинь, Риз Уизерспун, Том Селлек, Синди Кроуфорд, Джеймс Корден, Минди Калинг, Томас Леннон и другие.

Теги
Друзья
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

8Воссоединение «Друзей» было подвергнуто цензуре в Китае 18Они возвращаются! Трейлер «Друзей» освещает главные моменты спецэпизода 21Первый взгляд на воссоединение «Друзей» — постаревшие актёры и до боли знакомая обстановка

Тоже интересно

6Эмили Блант и детишки возвращаются в страшный мир тишины в тизере «Тихого места 2» 44«Вечные» — первые кадры из марвеловского блокбастера в превью взрывных кинотеатральных релизов 5Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix 32Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon против «Золотого глобуса» 53Нерыжая Соня — главную роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня» отхватила Ханна Джон-Кеймен

Далее на КГ

4
«Тихое место 2» готовится стать рекордсменом по сборам за первые выходные
 6
Авторы Biomutant постараются всё исправить
 0
Вышел экшен-трейлер второго фильма дилогии «Судьба: Великий Приказ — Арка Камелота»
 5
Новый «Человек-паук» может объединить киновселенную Marvel с фильмами Sony
 5
Японские зрители выбрали любимые песни из опенингов аниме «Наруто» и «Наруто: Ураганные хроники»
 3
Это финал: завершились съёмки шестого сезона «Острых козырьков»
 1
Армия Мертвецов - мнение о фильме
 28
От ключевой сцены с Флэшем из «Лиги справедливости» Зака Снайдера Warner Bros. избавилась в первую очередь
 1
Она вернулась: «Сплетница» продолжает терроризировать испорченных мажоров в тизере ремейка
 8
Идеальный кастинг: актриса из игры вернётся к своей роли в сериале The Last Of Us
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Режиссёр Зак Снайдер в очередной раз поражается тупости студии Warner Bros.
 
Игры Игроки в Resident Evil Village почти дошли до Марса — глобальная статистика не даст соврать
 
Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова
 
Великая трилогия о великой фигне — Брюс Уиллис обзавёлся новым франчайзом
 
Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов
 
Игры Hitman 3 отправляется убивать Гордыню
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в мае

31 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июне

1 Вт21:45ЕВА (трансляция)
2 СрНоль кадров в секунду
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 464: «Форсаж 9» и «Армия мертвецов» Зака Снайдера
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Ноль кадров в секунду – 370: Свобода конечностям
 
10ЕВА – 426: Эротика для всех возрастов
 
16Телеовощи – 393: Очень грубая метафора
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru