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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Это финал: завершились съёмки шестого сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной гангстерской драмы «Острые козырьки» уведомил, что съёмки шестого — заключительного — сезона подошли к концу. Творческая команда сериала выложилась по полной, и финальная телеглава криминальной драмы с Киллианом Мёрфи в главной роли обещает быть эпичной.

Промо-арт сериала «Острые козырьки»

Но не забываем о планах создателя сериала Стивена Найта завершить историю семейства Шелби из Бирмингема полнометражным фильмом.

Пятый и шестой сезоны срежиссировал Энтони Бирн («Последнее королевство») по сценарию Найта. Помимо Мёрфи в последнем сезоне снялись Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Финн Коул, Наташа О’Киффи, Брайан Глисон, Нил Маскелл, Сэм Клафлин и Стивен Грэм. О дате выхода новостей пока нет.

Теги
Острые козырьки
Комментарии (2)

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