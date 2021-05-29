Это финал: завершились съёмки шестого сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной гангстерской драмы «Острые козырьки» уведомил, что съёмки шестого — заключительного — сезона подошли к концу. Творческая команда сериала выложилась по полной, и финальная телеглава криминальной драмы с Киллианом Мёрфи в главной роли обещает быть эпичной.

Но не забываем о планах создателя сериала Стивена Найта завершить историю семейства Шелби из Бирмингема полнометражным фильмом.

Пятый и шестой сезоны срежиссировал Энтони Бирн («Последнее королевство») по сценарию Найта. Помимо Мёрфи в последнем сезоне снялись Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Финн Коул, Наташа О’Киффи, Брайан Глисон, Нил Маскелл, Сэм Клафлин и Стивен Грэм. О дате выхода новостей пока нет.