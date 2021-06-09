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Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр спецэпизода «Друзей» жёстко ответил на упрёки в дефиците расового разнообразия

Долгожданный для многих ностальгирующих зрителей выход спецэпизода «Друзей» не только искупался в любви и обожании поклонников, но и получил свою долю критических отзывов… за недостаточную репрезентативность.

И эти претензии не остались незамеченными. Постановщик эпизода Бен Уинстон даже прокомментировал вопли клинически прогрессивных индивидуумов, выразивших своё недовольство обилием белых лиц на экране.

В спецэпизоде поучаствовали Малала Юсуфзай, Минди Калинг, группа BTS. А ещё три женщины из Ганы, одна из которых призналась, что «Друзья» спасли ей жизнь. Были два парня из Кении и три из Индии. Сколько ещё разнообразия им хотелось в этом эпизоде? Актёры из сериала это актёры из сериала, притом созданного в 1994-м. Я считаю, «Друзья» на удивление хорошо прошли испытание временем.

На вопрос организовавшего интервью The Sunday Times, почему в спецэпизоде не появился никто из чернокожих участников каста, Уинстон ответил, что не у всех была возможность принять участие в съёмках, но они гордятся тем эпизодом, который у них получился.

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