Кэти Сакхофф отправляется навстречу неизвестности в отрывке из второго сезона космодрамы «Другая жизнь»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трёхминутный отрывок из продолжения космической драмы «Другая жизнь», где капитан корабля в исполнении Кэти Сакхофф готовится пожинать плоды своих решений. Точной даты выхода у второго сезона нет, но известно, что сериал вернётся с новыми эпизодами этой осенью.
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Астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет команду космического судна, отправившегося на родину загадочного артефакта, приземлившегося на нашей планете. Во время миссии экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только исследовательская группа, но и всё человечество.
В сериале также снимаются Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Аарон Мартин.
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