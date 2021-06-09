Кэти Сакхофф отправляется навстречу неизвестности в отрывке из второго сезона космодрамы «Другая жизнь»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трёхминутный отрывок из продолжения космической драмы «Другая жизнь», где капитан корабля в исполнении Кэти Сакхофф готовится пожинать плоды своих решений. Точной даты выхода у второго сезона нет, но известно, что сериал вернётся с новыми эпизодами этой осенью.

Астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет команду космического судна, отправившегося на родину загадочного артефакта, приземлившегося на нашей планете. Во время миссии экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только исследовательская группа, но и всё человечество.

В сериале также снимаются Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Аарон Мартин.