Юмор с языком — неудавшиеся дубли пятого сезона «Люцифера»

Если вы уже завершили просмотр второй половины пятого сезона «Люцифера», вышедшей на Netflix в конце мая, стриминговый сервис припас для вас эксклюзивный дополнительный контент — подборку неудавшихся дублей предпоследней телеглавы. Судя по ролику, главные действующие лица так и норовили перецеловать друг друга.

Меж тем шоураннеры сериала Илди Модрович и Джо Хендерсон готовят для поклонников финальную главу — съёмки шестого сезона уже завершились, и заключительные эпизоды ушли в постпроизводство. Их зрители увидят не раньше следующего года.