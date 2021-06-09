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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Юмор с языком — неудавшиеся дубли пятого сезона «Люцифера»

Если вы уже завершили просмотр второй половины пятого сезона «Люцифера», вышедшей на Netflix в конце мая, стриминговый сервис припас для вас эксклюзивный дополнительный контент — подборку неудавшихся дублей предпоследней телеглавы. Судя по ролику, главные действующие лица так и норовили перецеловать друг друга.

Меж тем шоураннеры сериала Илди Модрович и Джо Хендерсон готовят для поклонников финальную главу — съёмки шестого сезона уже завершились, и заключительные эпизоды ушли в постпроизводство. Их зрители увидят не раньше следующего года.

Теги
ВидеоЛюциферNetflix
Комментарии (1)

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