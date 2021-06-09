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Ещё и вампиры? Вышел свежий тизер второго сезона мистического триллера «Зло»

Стриминговый сервис Paramount+, не так давно прибравший к рукам целую пачку сериалов CBS, опубликовал свежий тизер второго сезона многосерийной мистики «Зло» от творческого дуэта Роберта и Мишель Кинг («Хорошая жена»). Пугающее продолжение стартут на цифровой платформе 20 июня.

Триллер о извечном противостоянии науки и религии пытается докопаться до сути зла. Психолог-скептик Кристен Бушар (Катя Херберс) изучает загадочные и необъяснимые дела на предмет их божественного происхождения в компании с семинаристом Дэвидом Акостой (Майк Колтер) и его напарником-технарём Беном Шакиром (Аасиф Мандви). И чем дальше, тем сильнее главные герои вовлекаются в таинственные и страшные события, творящиеся вокруг.

Официальный постер продолжения:

Постеры сериала «Зло»
Теги
ВидеоЗло
Комментарии (2)

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