Супергероиня и её свита на постере второго сезона «Бэтвумен»

В преддверии выхода финального эпизода второго сезона «Бэтвумен», заблаговременно продлённой на третий сезон, телеканал The CW опубликовал свежий постер сериала с Райан Уайлдер (Джависия Лэсли) в афропарике и в окружении персонажей калибром помельче. Среди них новоиспечённый Бэтвинг (Камрус Джонсон).

Заключительная серия второго сезона супергеройской драмы о готэмской боевой лесбиянке выходит 27 июня. Эпизод называется Power. Продолжение проекта под руководством шоураннера Кэролайн Дрис стартует в следующем телесезоне.