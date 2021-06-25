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Супергероиня и её свита на постере второго сезона «Бэтвумен»

В преддверии выхода финального эпизода второго сезона «Бэтвумен», заблаговременно продлённой на третий сезон, телеканал The CW опубликовал свежий постер сериала с Райан Уайлдер (Джависия Лэсли) в афропарике и в окружении персонажей калибром помельче. Среди них новоиспечённый Бэтвинг (Камрус Джонсон).

Постеры сериала «Бэтвумен»

Заключительная серия второго сезона супергеройской драмы о готэмской боевой лесбиянке выходит 27 июня. Эпизод называется Power. Продолжение проекта под руководством шоураннера Кэролайн Дрис стартует в следующем телесезоне.

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