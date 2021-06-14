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Эксклюзив от «Пацанов» — Солдатик Дженсен Эклс в фирменной броне на концепт-арте третьего сезона

Портал TheWrap опубликовал эксклюзивный концепт-арт супергеройской брони нового персонажа «Пацанов» — появляющегося в третьем сезоне первого супергероя корпорации Vought Солдатика. Оного в антигеройской сатире от шоураннера Эрика Крипке играет Дженсен Эклс.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Актёра в боевом костюме мы уже видели, а свежеопубликованный концепт-арт позволяет убедиться, с какой точностью костюмеры проекта воспроизвели задумку художника Грега Хопвуда. Процессом изготовления костюма руководила дизайнер Лаура Джин Шерман.

А вот так можно с удобством сравнить концепцию костюма и конечный результат:

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаныДженсен Эклз
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