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Свежий трейлер экшена «Звёздные войны: Бракованная партия» обещает продолжение опасных приключений

Потоковый сервис Disney+ презентовал свежий трейлер анимационного экшена «Звёздные войны: Бракованная партия». Видеоролик анонсирует дальнейшие приключения отряда умелых бойцов на просторах далёкой-далёкой галактики. Первый сезон космического боевика в самом разгаре.

Анимационный сериал студии Lucasfilm о событиях, происходивших после Войны клонов, продюсируют Дэйв Филони («Мандалорец»), Афина Портильо («Звёздные войны: Повстанцы»), режиссёр сериала Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы») и сценарист Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»).

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Бракованная партияТрейлерLucasfilmDisney+
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