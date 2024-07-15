Телеовощи. Выпуск 557: Шутки ниже сосиски

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:43 —
|Трейлер марвеловского сериала «Это всё Агата»
|18:17 —
|«Футурама» возвращается в трейлере двенадцатого сезона
|21:48 —
|Трейлер фэнтези «Бандиты во времени»
|26:07 —
|Тизер второго сезона экшен-триллера «Старик»
|28:53 —
|Тизер второго сезона «Разделения»
|33:37 —
|Эмилия Кларк сыграет в криминальной драме «Преступник»
|44:57 —
|Marvel нашла сценариста для «Людей Икс '97»
|46:43 —
|«Полный расколбас: Пищевая утопия» — 1x02—04
|01:00:24 —
|«Мокрые майки» — 1x01—03
|01:18:04 —
|«Дом Дракона» — 2x04
|01:38:44 —
|«Аколит» — 1x07
|02:02:27 —
|«Эрик» — 1x06 (финал сериала)
|02:14:01 —
|«Пацаны» — 4x07
|02:21:34 —
|«Медведь» — 3x03
|02:30:13 —
|«Зло» — 4x06—08
|02:35:33 —
|«Убойная сила» — 3x02
|02:45:20 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x24
|02:53:48 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x12
|03:05:08 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x09
|03:12:57 —
|«Постановка» — 2x08 (финал сезона)
|03:24:43 —
|Meow — 1x07
|03:35:20 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|04:03:48 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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